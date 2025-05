W ciągu zaledwie czterech lat (1968-1972) grupa Creedence Clearwater Revival wydała aż siedem studyjnych płyt. W tym czasie podbiła listy przebojów takimi utworami, jak m.in. "Fortunate Son", "Bad Moon Rising", "Have You Ever Seen The Rain?", "Proud Mary", "Lookin' Out My Back Door", "Run Through The Jungle" czy "Born On The Bayou". Wypuszczona w 1976 r. składanka "Chronicle: The 20 Greatest Hits" przez ponad 12 lat znajdowała się na liście "Billboardu", w sierpniu 2022 r. notując swoją obecność po raz 600. w tym zestawieniu (z przerwami).

Rozpad zespołu w 1972 r. był dużym zaskoczeniem nie tylko dla fanów. Stojący na czele grupy John Fogerty , który pisał muzykę i teksty, został wówczas uwikłany w trwający lata spór z Saulem Zaentzem (właścicielem i szefem wytwórni Fantasy Records) i nie miał kontroli nad katalogiem CCR.

Do jedynego występu oryginalnego składu doszło potem już tylko raz - 19 października 1980 r. na weselu gitarzysty rytmicznego i brata Johna Fogerty'ego - Toma Fogerty'ego. Braci wsparli wówczas basista Stu Cook i perkusista Doug Clifford.

Creedence Clearwater Revival i skandal na gali Rock and Roll Hall of Fame

Z powodu braku praw do własnej twórczości John Fogerty odmówił wspólnego występu z żyjącymi kolegami pod szyldem Creedence Clearwater Revival, gdy zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 1993 r. Wówczas doszło do skandalu - na scenie Fogerty zagrał w gwiazdorskim składzie z m.in. Bruce'em Springsteenem i Robbiem Robertsonem z The Band. Na sali byli również Stu Cook i Doug Clifford (Tom Fogerty zmarł w wieku 48 lat w 1990 r. na komplikacje związane z AIDS; do zakażenia wirusem HIV doszło podczas transfuzji krwi w związku z operacją pleców), jednak nie pozwolono im na występ na scenie, dlatego zdecydowali się opuścić uroczystość.

Muzycy napisali później listy protestacyjne do władz Rock and Roll Hall of Fame, nazywając całą sytuację "bolesną" i "znieważającą". Stu Cook i Doug Clifford w latach 1995-2020 kontynuowali występy pod szyldem Creedence Clearwater Revisited.

Creedence Clearwater Revival w 1970 r. - od lewej: Doug Clifford, Tom Fogerty, John Fogerty i Stu Cook PoPsie Randolph/Michael Ochs Archives Getty Images

Czy Creedence Clearwater Revival powróci?

Co jakiś czas pojawiały się pogłoski o ewentualnej reaktywacji CCR, jednak kiedy otwarty na pomysł stał się John Fogerty, dwaj pozostali muzycy uznali, że pomysł może i byłby niezły, ale "20 lat wcześniej". Clifford stanowczo dodał, że "teraz jest na to już za późno".

Przez długi czas (niemal do końca lat 80.) John Fogerty odmawiał wykonywania na żywo przebojów CCR, sięgając po utwory z solowej kariery, którą rozpoczął w 1972 r. "Cały świat będzie myślał, że 'Proud Mary' to piosenka Tiny Turner" - zachęcali go do złamania "zakazu" Bob Dylan i George Harrison i w końcu do tego doszło.

Na początku 2023 r. John Fogerty przekazał, że po trwającej 50 lat batalii prawnej ostatecznie odzyskał prawa do swojej twórczości nagranej pod szyldem CCR. "Jestem ojcem (tych piosenek). Stworzyłem je. Przede wszystkim, nigdy nie powinny zostać mi odebrane. To ich porwanie pozostawiło we mnie tak ogromną dziurę..." - mówił muzyk w rozmowie z "Billboardem".

"Jako autor tekstów piosenek, tylko nieliczni zrobili tyle w ciągu trzech minut [jak John Fogerty]. Był surowy, precyzyjny, mówił to, co miał do powiedzenia i po prostu wychodził" - tak umiejętności 80-letniego obecnie Johna Fogerty'ego podsumował Bruce Springsteen.

Mietek Szcześniak o duecie z Edytą Górniak: Pięknie trafić pod strzechy Interia.pl INTERIA.PL