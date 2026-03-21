W 1990 r. Urszula i Stanisław Zybowski na stałe wyjechali do USA (tam też wzięli ślub). Wydana w Stanach płyta "Urszula & Jumbo" (za produkcję i większość materiału odpowiadał grający na gitarze Zybowski) przeszła jednak bez echa. Muzyk na początku lat 90. dorabiał, pracując jako szofer prowadząc limuzyny.

W połowie lat 90. Urszula i Stanisław Zybowski wrócili do kraju. U ich boku pojawili się cenieni muzycy: Piotr Żaczek (bas), Jacek Królik (gitara), Artur Malik (perkusja) i Sławomir Piwowar (instrumenty klawiszowe), z którymi rozpoczęli nagrania płyty "Biała droga". Chórki zaśpiewał Kostek Joriadis, znany wcześniej z m.in. Papa Dance, a także współpracy z grupami Bajm, De Mono, Lady Pank, Wilki, Chłopcy z Placu Broni.

Okazało się jednak, że potencjalni wydawcy byli zainteresowani "starą" Urszulą z poprzedniej dekady, kiedy to wylansowała takie przeboje, jak m.in. "Dmuchawce, latawce, wiatr", "Malinowy król" i "Luz-blues, w niebie same dziury". Ostatecznie w nowy materiał wokalistki uwierzył Marek Kościkiewicz, pierwszy lider De Mono, wówczas szef wytwórni Zic-Zac.

Urszula: 30 lat płyty "Biała droga"

Od nagrań do premiery (21 marca 1996 r.) minął blisko rok. Okazało się, że w połowie nagrań pomagający Urszuli sponsor wpadł w problemy finansowe. Gdy było już krucho, wokalistka otrzymała propozycję nagrania piosenki do reklamy kawy, a później jeszcze mleka. Otrzymane honorarium pozwoliło spłacić długi (ok. 120 tys. zł).

"Nikt nie wierzył, że ta płyta się sprzeda. Marek też widział we mnie tę łagodną Urszulę od 'Dmuchawców' - jak każdy - ale potrafił spojrzeć na mnie i zespół szerzej" - opowiadała wokalistka w wywiadzie-rzece "Urszula" (książkę napisała razem z Ewą Anną Baryłkiewicz).

Kościkiewicz i inni eksperci liczyli, że przy dobrych wiatrach "Biała droga" sprzeda się w ok. 10 tys. egzemplarzy. Pomylili się mocno - szacuje się, że płyta rozeszła się w nakładzie ok. 800 tys. sztuk, a doliczając "piraty" nawet ponad milion!

Autorami materiału byli Stanisław Zybowski (muzyka) i Urszula (teksty). Poza autorskimi piosenkami twórcy sięgnęli również po "What is and what should never be" z repertuaru Led Zeppelin, ale strzałem w dziesiątkę okazał się inny cover. Mowa o utworze "Konik na biegunach", który do dziś jest jednym z największych przebojów Urszuli, choć wielu myśli, że wokalistka jest autorką tej piosenki.

"Nie będzie siary", czyli jak powstał "Konik na biegunach"

Tymczasem pierwsza wersja pochodzi z początku lat 60. Dzieło duetu Franciszek Serwatka (tekst) i Jacek Dybek (muzyka) traktowane było jako kabaretowy żart i wszystko wskazywało na to, że nie wyjdzie ze środowiska studenckiego. W połowie lat 60. piosenką zachwycił się Michał Hochman z Lublina. Po Marcu 1968 wyjechał do USA - to właśnie on gościł u siebie Urszulę ze Stanisławem Zybowskim i przypomniał im swoje wykonanie "Konika". Mąż wokalistki miał swój pomysł na zrobienie ze spokojnej ballady żywiołowej, rockowej piosenki.

"Zobaczysz - powiedział - nie będzie siary! Nie bój się, już ja go przerobię! Uwierzyłam mu, jednak dopiero po nagraniach okazało się, jaka siła drzemie w tej kompozycji. A fakt, że Staszkowa wersja jest totalnie inna od oryginalnej, świadczy o tym, jak wielką miał wyobraźnię i niezależny umysł" - opowiadała Urszula.

Po premierze płyty zaczęło się szaleństwo - mnóstwo koncertów, tłumy przed sceną, listy przebojów, komercyjne sukcesy. Urszula i Stanisław Zybowski odbili się finansowo na tyle, że gitarzysta mógł pozwolić sobie na kupno ukochanych amerykańskich samochodów. Para znalazła też działkę w Józefowie pod Warszawą, na której postawiła wymarzony dom.

"Z każdym miesiącem było jakby coraz lepiej i lepiej. Oczywiście tylko przez kilka lat - do 2001 roku, gdy wszystko się odwróciło. Rozpadło..." - wspominała Urszula dramatyczne chwile. 22 listopada 2001 r., po dwuletniej walce z nowotworem, w wieku 47 lat zmarł Stanisław Zybowski.

