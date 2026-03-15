Kariera Honoraty Skarbek w polskim show-biznesie rozpoczęła się od bloga modowego. W sercu celebrytki jednak już od najmłodszych lat grała muzyka. W dzieciństwie występowała w szkolnych chórach, a mając 19 lat wydała swój debiutancki album studyjny, którym wkroczyła na rynek muzyczny. Występowała wówczas pod pseudonimem Honey i w ten sam sposób zatytułowała swoją pierwszą płytę.

Debiut wokalny Honoraty Skarbek promowany był singlami, takimi jak "No One", "Runaway" czy "Sabotaż". Piosenki prędko stały się radiowymi hitami i sprawiły, że album sprzedał się w nakładzie ponad 15 tys. kopii, przynosząc Honey złotą płytę. Już dwa lata później piosenkarka mogła pochwalić się nominacją do Kids' Choice Awards w kategorii "Ulubiona Polska Gwiazda", a także występem supportowym przed głośnym koncertem Justina Biebera w łódzkiej Atlas Arenie.

Honorata Skarbek zasłynęła na scenie jako Honey.

Kolejnym albumem Honey, który odniósł spory sukces, było "Million", promowane singlami "LaLaLove" czy "Nie powiem jak". Drugi z wymienionych przyniósł artystce nagrodę specjalną "Super Expressu" podczas koncertu SuperPremiery na 50. KFPP w Opolu.

2014 r. przyniósł nowe wyzwania, bowiem wokalistka wzięła udział w konkursie o prestiżowego Słowika Publiczności na 49. Polsat Sopot Festivalu. Później przyjęła zaproszenie stacji i wystąpiła w drugiej edycji "Dancing with the Start. Taniec z Gwiazdami", gdzie trenowała choreografie z Kamilem Kuroczko.

Cztery lata później artystka powróciła na antenę Polsatu, biorąc udział w 10. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie wcielała się m.in. w Mandarynę (zajmując drugie miejsce) czy Justina Biebera (również stając na podium odcinka - tym razem na trzecim miejscu).

Jak potoczyła się kariera muzyczna Honey?

Skarbek wydała jeszcze dwie płyty - "Puzzle" w 2015 r. i "Sunset" w 2018 r. - aby niedługo później powrócić z minialbumem "Codependency". EP-ka ukazała się pod szyldem zupełnie nowej wytwórni, My Music, z którą artystka rozpoczęła współpracę po odejściu z Magic Records. W kolejnych latach kariery wokalistka skupiła się głównie na pojedynczych piosenkach, wydając m.in. single "Związek X", "Holy Grail", "Recepta", "Ogień" czy "You Can't Sit with Us" (w duecie z Malikiem Montaną).

Do najnowszych utworów Honoraty należą "Dreszcze" i "Alarm", których premiera miała miejsce w 2024 r. Wówczas ukazała się również piosenka "Wonder Woman", którą celebrytka promowała swój nowopowstały podcast. W lipcu ubiegłego roku Skarbek dołączyła jeszcze do Asstera, towarzysząc mu wokalnie w kawałku "Kochaj albo zostaw".

Honorata Skarbek spełniała się nie tylko w roli wokalistki, lecz także blogerki modowej

W swojej karierze Honey odniosła nie tylko sporo sukcesów muzycznych, lecz także modowych. W 2011 r. została ambasadorką reklamową marki odzieżowej MOODO, a trzy lata później do współpracy zaprosiła ją firma kosmetyczna C-Thru. Skarbek sama stworzyła także markę modową Soul Bird i miała okazję projektować ubrania dla internetowego sklepu loveitshop.com. Lata temu wystąpiła również w pokazie cenionej projektantki Violi Piekut.

Co robi dziś Honorata Skarbek?

Dziś Honorata Skarbek rzadko publikuje nowe utwory i odsunęła się od sceny muzycznej. W zamian prężnie rozwija swoje konta w mediach społecznościowych (na Instagramie obserwuje ją ponad 360 tys. osób) i spełnia się w roli influencerki. Jej obserwatorzy regularnie dowiadują się, co słychać za kulisami życia Honey - od domowej codzienności, przez zagraniczne podróże, aż po walkę z problemami zdrowotnymi. Wokalistce zdarza się także prowadzić różnego rodzaju gale i niezwykle często uczestniczy w show-biznesowych eventach.

Najczęstszym tematem poruszanym przez Honoratę Skarbek w mediach społecznościowych są w ostatnim czasie jej problemy zdrowotne. Artystka zmaga się bowiem z nieuleczalną chorobą jelit, a także łysieniem androgenowym, o czym otwarcie opowiada również w wywiadach.

W lutym tego roku gwiazda informowała na Instagramie o kolejnych kłopotach ze zdrowiem. Spędziła wówczas osiem godzin na SOR-ze, a w relacji prosiła widzów o polecenie sprawdzonego chirurga szczękowo-twarzowego, pozując do zdjęć w opatrunku na twarzy. "To wszystko stało się tak nagle, że ciągle myślę, że to jakiś film, a nie moje życie. Marzę tylko o tym, żeby było po wszystkim, pomódlcie się za mnie" - pisała kilka dni później celebrytka, nie ujawniając, co dokładnie się stało.

