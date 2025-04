Przypomnijmy, że uczestników "Must Be The Music" oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh. Program Polsatu prowadzą Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

Jednym z uczestników ostatniego castingowego odcinka (początek wyjątkowo o godz. 19:50 w piątek) będzie Cieniu, czyli Wojciech Lechończak.

Cieniu w "Must Be The Music". Uczestnik promuje ciałopozytywność

Wokalista z Łeby od 14. roku życia gra na gitarze klasycznej, jednak najbardziej upodobał sobie śpiewanie. Obecnie tworzy muzykę na granicy rapu, funku i bluesa, a to wszystko w nowoczesnej formie. Występował na ulicy, zarabiając nawet do 1500 zł za dzień. Zagrał także na Męskim Graniu z zespołem Jamal, którego jest członkiem od 2023 roku i to właśnie ten festiwal pokazał mu magię wielkiej sceny i rozbudził w nim muzyczny apetyt.

W 2020 r. próbował swoich sił w "The Voice of Poland", trafiając do drużyny Michała Szpaka.

Wojtek prywatnie ma także niezwykle ważną historię do przekazania. Jeszcze dwa lata temu ważył 160 kg i zmagał się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Obecnie schudł ponad 40 kg i pragnie zachęcić ludzi do zmiany trybu życia poprzez pozytywne podejście. Wokalista w swojej autorskiej piosence "Ona" ukierunkowanej do kobiet przekazuje, że niezależnie od wieku czy wyglądu są one piękne i powinny być sobą.

"(…) Band kozak total (…). Ja jestem sto procent tak i moim zdaniem to jest taka nadzieja tego, że w tym kraju ludzie będą przychodzić w takie miejsca ze swoim materiałem, na którym trochę popracują, a nie śpiewać covery tylko i wyłącznie" - podkreślił Miuosh, który błyskawicznie podchwycił refren.

Fanem Cienia szybko został też Dawid Kwiatkowski. "Potrzebujemy balansu w życiu, jesteście naszą szalą" - powiedział.

Dodajmy, że Cieniu właśnie z tą piosenką "Ona" zakwalifikował się do konkursu Debiuty na tegorocznym Festiwalu w Opolu.

