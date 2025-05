Finał "Must Be The Music". Wielkie emocje w uwielbianym programie

Uwielbiany przez Polaków program "Must Be The Music" wrócił na antenę po dziewięciu latach. Za stołem jurorskim zasiedli Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka.

W roli prowadzących pojawili się Patricia Kazadi, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

Finał "Must Be The Music". Co dzieje się na scenie?

Na początku finału widzowie usłyszeli "Cykady na Cykladach" w wykonaniu zespołu Enej, a na ekranach pojawiły się portrety Kory. Przypomnijmy, że grupa Enej to zwycięzcy pierwszej odsłony programu, a Kora zasiadała w jury od pierwszej do jedenastej edycji show. Muzycy na scenie "MBTM" wykonali również swój wielki przebój "Radio Hello".

"Jest to pewien rodzaj stresu, ale i wyróżnienie, czujemy się tutaj wyśmienicie. Ale przyjechaliśmy przede wszystkim, żeby trzymać kciuki za wszystkich uczestników" - mówił wokalista Piotr "Lolek" Sołoducha, zapytany o to, jak czuje się, wracając na scenę Polsatu.

Z uczestników jako pierwsza zaprezentowała się zaledwie 11-letnia Gracjana Górka. Zaśpiewała utwór "Chcę uwierzyć snom", znany z animacji "Kraina Lodu 2". Po raz kolejny jurorzy dali jej cztery razy "tak". "Obdarowujesz nas wspaniałym wokalem i jestem pewien, że w przyszłości zaśpiewasz swoją piosenkę do niejednej bajki" - komentował Dawid Kwiatkowski. "Jeśli pozostaniesz sobą i nadal będziesz śpiewała z takim sercem i przekonaniem, to jestem pewien, że świat cię zapamięta" - dodał Sebastian Karpiel-Bułecka.

Jako kolejny na scenie pojawił się Dawid Dubajka z autorskim utworem "Zostań". Wszystkie ekrany z ocenami jurorów ponownie zaświeciły się na zielono, a Patricia Kazadi z trudem powstrzymywała łzy. "Dawid, to jest naprawdę wielki zaszczyt towarzyszyć ci w tej drodze. Ten finał to nie jest koniec twojej przygody, to jest jej początek" - mówiła Natalia Szroeder. "Masz wyjątkowy dar, to coś, co nie pozwala zapomnieć o twoim głosie" - stwierdził lider Zakopower.

Z numerem trzy wystąpił duet Alien i Majtis. Wykonali swoją piosenkę "Tato", wzruszając do łez swoich rodziców. Jurorzy ponownie zadecydowali cztery razy na "tak". "Tylu męskich łez w naszym studiu dawno nie było" - komentował Maciek Rock. "Zastanawiałem się jak podejdziecie do tego finału (...). Urzekło mnie to, jeśli chodzi o temat, świetny band, świetny numer" - chwalił Miuosh.

Po przerwie zaśpiewali Kuba & Kuba, a jurorzy po raz kolejny dali poczwórne "tak". "Za każdym razem mnie zaskakujecie i utwierdzacie w przekonaniu, że jesteście najlepszym zespołem tej edycji" - komentował Dawid Kwiatkowski.

