Format " Must Be The Music " jest uznawany przez wielu Polaków za kultowy, a już niedługo, bo dzisiaj - 16 maja 2025 roku, fani programu będą mogli oglądać wybranie kolejnego najlepszego głosu w Polsce. Przypomnijmy, że w składzie jury zasiadły nowe osoby - Natalia Szroeder , Dawid Kwiatkowski , Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh .

"Najważniejsze dla naszego wygranego to to, żeby nie być w sidłach jakiegoś słabego kontraktu. W innych programach jest tak, że uczestnicy robią wszystko... żeby nie wygrać, chcą wykalkulować to w ten sposób, żeby po prostu nie podpisać niekorzystnego kontraktu. Pieniądze z wygranej najbardziej im się przydadzą - mogą zrobić świetne teledyski, utwory. No i Sopot! Pamiętam, że gdy pierwszy raz szedłem korytarzem [w Operze Leśnej], zauważyłem Agnieszkę Chylińską. Pomyślałem sobie wtedy: 'Co ja tutaj robię?'. Tego kto wygra, biorę od razu do swojego busa i jedziemy do Sopotu! Zostałem zaproszony do recitalu Kayah - wystąpię obok niej, co jest niesamowite" - oznajmił Dawid Kwiatkowski, a Miuosh szybko opisał zmagania uczestników. "Chciałbym, żeby wygrała stuprocentowa muzyka" - podsumował muzyk.