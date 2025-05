Format "Must Be The Music" jest uznawany przez wielu Polaków za kultowy, a wczoraj, 16 maja 2025 roku, fani programu śledzili proces wyłonienia kolejnego najlepszego głosu w Polsce podczas wielkiego finału. Przypomnijmy, że w składzie jury zasiadły nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a program prowadzili Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski.

Wielki finał "Must Be The Music" za nami. Alien x Majtis zgarnęli główną nagrodę

Wczoraj, o 19:55 zobaczyliśmy i usłyszeliśmy ośmioro różnorodnych wykonawców, którzy przeszli niesamowitą drogę w programie. Na scenie "MBTM" wystąpili: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, ZoSia Karbowiaki Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis oraz Weronika Ryba. Przypomnijmy, że finaliści walczyli o zwycięstwo i nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 zł oraz o prawo do udziału w Polsat Hit Festiwalu organizowanym przez Telewizję Polsat. Wszystko zgarnął duet Alien x Majtis, z którym rozmawialiśmy przed wejściem na scenę, jak i tuż po jej opuszczeniu ze statuetką w ręku.

Alien i Majtis tuż przed wyjściem na scenę. Show "Must Be The Music" dobiega końca

"Cieszymy się, że to już dzisiaj, i że za kilka godzin będziemy mogli odetchnąć z ulgą. (...) Nie do końca wierzyliśmy, że to się udało" - opowiadali Interii Muzyce Alien i Majtis. Duet zdradził nam również, co tak naprawdę czuje tuż przed wielkim finałem "Must Be The Music". Stres? Ekscytacja? Burza marzeń? Sprawdźcie naszą rozmowę z chłopakami, którzy już w półfinale zachwycili całą Polskę!

To oni wygrali "Must Be The Music". Alien i Majtis z Interią Muzyką tuż po werdykcie

Głosami widzów Polsatu to właśnie duet Alien i Majtis wygrali najnowszą edycję show "Must Be The Music". Wygrani opowiedzieli nam, co czuli, gdy to właśnie ich pseudonimy artystyczne padły z ust prowadzących program, którzy podawali oficjalne wyniki. "Obudź mnie, uszczypnij mnie! (...) Chciałbym powiedzieć moją pierwszą myśl [po ogłoszeniu wyników], ale muszę zachować cenzurę. Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali" - opowiedzieli. Jaki mają plan na przyszłość? I kto kogo ma uszczypnąć? Sprawdźcie naszą rozmowę ze zwycięzcami "MBTM"!

