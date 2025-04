"To wyraz wiary i zaufania, nieważne co i gdzie by się nie działo. Wszyscy znamy to uczucie wielkiej tęsknoty za kimś, kogo nie możemy zobaczyć albo usłyszeć każdego dnia, zwłaszcza jako koncertujący muzycy" - treść premierowej kompozycji przybliżył Ralf Scheepers, frontman Primal Fear.

Do singla "Far Away" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

1. "The Hunter"

2. "Destroyer"

3. "Far Away"

4. "I Am The Primal Fear"

5. "Tears Of Fire"

6. "Heroes And Gods"

7. "Hallucinations"

8. "Eden"

9. "Scream"

10. "The Dead Don't Die"

11. "Crossfire"

12. "March Boy March"

13. "A Tune I Won't Forget".