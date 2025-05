Artystka opublikowała niedawno klip do utworu " party 4 u ", pochodzącego z krążka " how i'm feeling now " z 2020 roku. Utwór zyskał viralową popularność na TikToku, co tylko udowodniło, iż popyt na nową muzykę wokalistki wciąż rośnie. Już niedługo, bo 31 maja 2025 roku, Charli XCX wystąpi na Orange Warsaw Festival w Polsce.

"Brat" odniósł sukces, na który liczy wielu artystów, szczególnie w sezonie letnim, kiedy to koncerty plenerowe i festiwale mają swój czas świetności. Na początku lipca 2024 roku Charli odwiedziła Open'er Festival, a w sierpniu ubiegłego roku wpadła do Warszawy przy okazji produkcji filmu "Erupcja". W Warszawie zagrała nawet niespodziewany DJ set na 48-godzinnej imprezie. 11 października 2024 roku ukazał się "Brat and it's completely different but also still brat", czyli składanka zremiksowanych utworów z pierwotnej edycji krążka. Jedną z piosenek, która znalazła się na wyczekiwanej reedycji, jest "Girl, so confusing featuring lorde". Słuchacze szczególnie pokochali ten utwór za przesłanie, które za sobą niesie, a teraz wygląda na to, że razem z Charli XCX wejdą w świat nowej muzyki.