W 2025 roku mija 10 lat od premiery debiutanckiego singla Lanberry, zatytułowanego "Podpalimy świat". Z tej okazji piosenkarka wyruszyła wiosną w klubową trasę po Polsce. Artystka w pięciu miastach zagrała materiał z najnowszej płyty "Heca", a także zaprezentowała swoje największe hity. Pierwszy koncert odbył się 9 marca w Poznaniu, zaś ostatni 3 kwietnia w Chorzowie.

Kim jest narzeczony Lanberry? Oboje mieli styczność z "The Voice of Poland"

Lanberry ma na swoim koncie kilka złotych, platynowych oraz diamentowych płyt, wygraną na opolskich Premierach, a także nominacje do Fryderyków. Warto przypomnieć, że oprócz bycia znaną wokalistką i trenerką show "The Voice of Poland", jest także autorką tekstów i kompozytorką. Na rynku pod koniec 2024 roku ukazał się piąty studyjny album Lanberry "Heca", na którym znalazł się między innymi nagrany wspólnie z Tribbsem hit "Dzięki, że jesteś".

Przypomnijmy, że narzeczony Lanberry jest postacią, którą fani programu "The Voice of Poland" mogą doskonale kojarzyć. Mowa tu o Erneście Staniaszku - para nie kryje się z łączącym ją uczuciem. Co ciekawe, Ernest Staniaszek był uczestnikiem trzeciej edycji programu "The Voice of Poland" i prawie został jego zwycięzcą. Jako podopieczny Marka Piekarczyka w finale zajął drugie miejsce, ustępując wygranej Mateuszowi Ziółce. Wybranek Lanberry, tak jak ona sama, kocha muzykę. Muzyk studiował realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie, gra na gitarze oraz harmonijce, śpiewa, komponuje i pisze teksty utworów.

W rozmowie z Darkiem Maciborkiem w RMF FM Lanberry opowiedziała o fakcie, który dla niektórych fanów pary może być nowiną. Okazuje się, że Lanberry i jej narzeczony brali udział w trzecim sezonie talent show "The Voice of Poland" w 2013 roku. On zaszedł wtedy do finału, gdzie zajął drugie miejsce. "Żeby było śmieszniej, byliśmy w tej samej edycji, tylko do mnie się nikt nie odwrócił jedenaście lat temu" - przyznała Lanberry wcześniej w "Dzień dobry TVN".

Droga pary jednak wówczas się nie przecięła nawet na korytarzu. "Wtedy nie poznaliśmy się w ogóle. I bardzo dobrze - moim zdaniem - że ten czas, ta dekada upłynęła, bo po prostu człowiek pięknie płynie i się rozwija. Myślę, że spotkaliśmy się wtedy, kiedy mieliśmy się spotkać. W takim momencie, w którym byliśmy na siebie gotowi. To jest najpiękniejsze" - przyznała Małgorzata Uściłowska, znana powszechnie jako Lanberry.

Lanberry opowiedziała też o tym, jak poznała się ze swoim narzeczonym. Wokalistka podkreśliła istotną rolę muzyki: "To był świat wirtualny bardziej. My wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Obserwowaliśmy się na Instagramie. Tam się zaczęła nasza rozmowa, ale najważniejsze jest to, że ten język muzyczny po prostu od razu wjechał i z tego muzycznego języka powstało coś naprawdę wspaniałego".

