Ten koncert już przeszedł do historii, chociaż jeszcze się nie odbył. Padł światowy rekord

Na występ Thompsona sprzedano już 281 774 wejściówki - informuje portal NME. I to zaledwie w ciągu kilku dni. Gdy w piątek bilety na jego występ trafiły do sprzedaży, w zaledwie sześć godzin rozeszło się ich 130 tys. Tym samym Chorwat ustanowił nowy rekord liczby biletów sprzedanych na pojedynczy koncert.

Dotychczasowy rekord należał do włoskiego artysty Vasco Rossiego . W 2017 r. na jego występ w parku Enzo Ferrariego w Modenie sprzedano 225 173 biletów. Chorwacki piosenkarz okazał się także lepszy od The Rolling Stones . Ich występ na Hipodromie w Zagrzebiu w 1998 roku, w ramach trasy "Bridges To Babylon" , przyciągnął ponad 80 tys. fanów.

Wiele wskazuje na to, że chorwacka publika będzie miała okazję uczestniczyć w jeszcze jednym występie Thompsona. Ogromne zapotrzebowanie na bilety zachęciło organizatorów do tego, by podjąć działania zmierzające do wyznaczenia drugiej, dodatkowej daty koncertu.