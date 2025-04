Dotychczasowy studyjny dorobek najdłużej koncertującej obecnie polskiej formacji rockowej zamyka album "Muza" z 2010 r., który pokrył się platyną. To z tego wydawnictwa pochodzą single "Do przodu", "Szara mgła" i "Partyzant" .

"Każde nowe nagranie zespołu tej marki co Dżem to wydarzenie. A cóż dopiero pierwsze od piętnastu lat. A cóż dopiero stanowiące studyjny debiut nowego wokalisty. A cóż dopiero kiedy tym wokalistą jest Riedel, Sebastian Riedel..." - podkreśla Jan Skaradziński , autor biografii Dżemu.

"Ten utwór sprawia że powracają wspomnienia oraz czas w którym powstawała muzyka i najlepsze teksty", "Powrót do korzeni. W sercu znów ciary i ogień", "Coś pięknego… mega gitary i ten wokal Seby! Geny Ryszarda", "Starzejecie się Panowie z godnością. Wielki szacunek dla Was za te wszystkie lata, za wierność swoim wartościom. Wielkie brawa", "To początek czegoś wielkiego. Szkoda że coraz mniej ludzi Was słucha, ale wierni fani zostaną na zawsze", "Czuć klimat dawnego Dżemu", "Długo dojrzewało, ale piękne", "Mistrzowie wrócili" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.