Formacja Püdelsi powstała w 1985 r. po samobójstwie Piotra Marka , wokalisty formacji Düpą . Muzycy postanowili kontynuować idee tego zespołu, wykorzystując również teksty zmarłego wokalisty. Kilka miesięcy później do składu dołączył Maciej Maleńczuk , z którym grupa odniosła największe sukcesy. Na debiutanckim albumie "Bela Pupa" (1988) teksty Piotra Marka zaśpiewali Kora i Maciej Maleńczuk .

Püdelsi świętują jubileusz 40-lecia. Co szykują?

"Piotr zostawił wiele tekstów. One często nie były takie wykończone, natomiast Pudel składał z nich po prostu całość" - opowiadała Beata Bieniasz.

"Był to zeszyt z poezjami Piotra Marka i jego rysunkami, który on nosił przy sobie, zapisywał pomysły i też robił rysunki. I ten jego zeszyt to było dzieło sztuki, absolutne", mówił Maciej Maleńczuk.