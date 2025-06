Za swoją pracę otrzymał aż 21 nominacji do Emmy - dwie z nich zakończyły się zwycięstwem: za piosenki "We Put the Spring in Springfield" (1997) oraz "You're Checkin' In (A Musical Tribute To The Betty Ford Center)" (1998). Utwory Clausen zyskały status kultowych - wiele z nich trafiło na oficjalne ścieżki dźwiękowe, jak "Songs in the Key of Springfield" czy "Go Simpsonic With The Simpsons".