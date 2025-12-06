Roxie Węgiel jest jedną z gwiazd koncertu "Christmas Party - świąteczna lista przebojów". Gwiazda zaprezentuje widzom Polsatu największe świąteczne hity i wystąpi u boku takich artystów jak między innymi Doda, Majka Jeżowska, Kayah, Sławek Uniatowski, Piotr Cugowski, Maciej Zakościelny, Natalia Grosiak oraz Natalia Muianga.

Roxie Węgiel zdradza, co zaśpiewa w Polsacie. "Uwielbiam tę piosenkę"

"Wczoraj miałam próbę, dzisiaj jeszcze 'generalka', więc wszystko jest na dobrej drodze i zaraz będzie taki stan gotowości" - zdradziła piosenkarka. "Ja mogę zdradzić, że zaśpiewam chyba największy świąteczny hit, "All I Want For Christmas Is You". Jak przyznała, bardzo lubi ten utwór: "Uwielbiam tę piosenkę i cieszę się, że mogę ją zaśpiewać właśnie na takim świątecznym koncercie".

Zapytana o świąteczne tradycje, Roxie Węgiel odpowiedziała: "U mnie to wygląda bardzo tradycyjnie. Oczywiście też kolędujemy, ale raczej u mnie ktoś musi zacząć. (...) Jak ktoś zacznie u mnie w domu kolędować, to ja oczywiście dołączę, to jest taki przyjemny element".

