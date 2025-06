Katarzyna Gaertner tworzyła największe hity PRL-u. Teraz nie ma dachu nad głową

Katarzyna Gaertner to jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Pianistka, aranżerka i kompozytorka dała światu przeboje, które na stałe wpisały się w historię - "Małgośka", "Wielka woda" czy "Bądź gotowy dziś do drogi" to tylko niektóre z jej kultowych kompozycji.

"Rano mnie ściągnęli z łóżka i zawieźli do notariusza, gdzie na stole leżał gotowy akt notarialny. Ja to podpisałam. Oczywiście w ogóle nie byłam przytomna" - relacjonowała w rozmowie z "Polityką".

"To, co myśmy zastali, było straszne. Ona nie miała nic do jedzenia, lodówka była pusta. Kasia powiedziała, że jest głodna, że on nie przynosi jej jedzenia" - opowiadała przyjaciółka Gaertner, Irena Buczyńska.