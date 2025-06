Rok 2024 był wyjątkowy - jubileuszowe Męskie Granie świętowało 15-lecie z rekordową frekwencją. Emocje po finałowym koncercie na Lotnisku Bemowo jeszcze nie opadły, a organizatorzy już ogłosili kolejną edycję. Trasa w 2025 roku ponownie wystartuje w Żywcu, a zakończy się w stolicy. To już niemal tradycja.

18-19 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena

Co wiadomo o tegorocznej Orkiestrze i hymnie? Oficjalny skład Orkiestry Męskiego Grania 2025 na razie owiany jest tajemnicą, co tylko podsyca emocje fanów. Wszystko wskazuje jednak na to, że tradycyjnie wystąpi ona podczas sobotnich koncertów i zaprezentuje zupełnie nowy hymn.