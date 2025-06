Mimo ogromnego sukcesu "12 łez", wokalistka nie mogła chwalić się wielkimi zarobkami. "Zdarzało się, że byłam na okładkach magazynów, a w domu nie miałam co włożyć do garnka. Show-biznes jest złudny. To ciężki kawałek chleba. Zwłaszcza kiedy się zaczyna. Naiwnie myślałam, że po pierwszej płycie przyjdzie sukces, a telefony z propozycjami będą się urywać. Zamiast tego wylano mi na głowę kubeł lodowatej wody. Album nie odniósł oszałamiającego sukcesu. Włożyłam w niego dużo pracy, a w zamian za to usłyszałam, że jestem kolorową panną nikt" - mówiła w rozmowie dla "Gali"