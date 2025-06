Zespół Magma zdobył popularność dzięki hitowi"Aicha". Piosenka w oryginale wykonywana była przez algierskiego wokalistę Khaleda, lecz Polacy zakochali się w naszej własnej wersji. Utwór prędko zdobył serca słuchaczy, stając się jednym z największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej. Stacje radiowe grały go non stop, co otworzyło zespołowi Magma drzwi do wielkiej kariery. Wykorzystali swoją szansę?

Historia Magmy sięga 1996 r. Wówczas dwóch muzyków z zespołu De Mono - Piotr Kubiaczyk i Dariusz Krupicz - postanowiło założyć własną formację. Wokalistą nowopowstałej grupy został 19-letni Marcin Klimczak.

Muzycy prędko przystąpili do pracy i w przeciągu kilku lat wydali dwa albumy studyjne. W 1996 r. ukazał się krążek "Wszystkie chwile", a w 1999 r. w ręce słuchaczy oddane zostały "Motyle kolorowe". Płyty promowane były tytułowymi singlami, jednak żaden z nich nie odniósł tak potężnego sukcesu, jak "Aicha".

Hit "Aicha" nie należał do polskiego zespołu! Niewielu zna jego historię

Piosenka po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 1996 r., gdy wykonywał ją algierski wokalista Khaled. Nagrana została wówczas w dwóch wersjach: w całości po francusku oraz w języku arabsko-francuskim. Podbiła listy przebojów w wielu krajach, m.in. w Niemczech, Holandii, Rumunii, Szwecji czy Szwajcarii, jednak do polskiej publiczności dotarła nieco później.

Piosenka "Aicha" stała się międzynarodowym przebojem, przez co wielu artystów z różnych zakątków świata nagrało własną wersję. Jedną z najsłynniejszych interpretacji była ta wykonywana przez zespół Outlandish (po angielsku), wydana w 2002 r.

W Polsce królowała "Aicha" nagrana przez Marcina Klimczaka i kolegów z zespołu Magma. Od 14 lat, nieprzerwanie, jest to jedna z obowiązkowych pozycji na imprezach karaoke. Co ciekawe, utwór nie pojawił się na żadnym z oficjalnych kanałów grupy! Słuchacze mimo wszystko potrafili dotrzeć do przeróżnych wersji m.in. w serwisie YouTube i nie trudno zauważyć, że chętnie ich słuchali. Piosenkę do tej pory odtworzono kilkanaście milionów razy.

Po wielkim sukcesie przyszedł kryzys. Zespół Magma nie zdążył nawet dokończyć trzeciej płyty

Po sukcesie kompozycji w zespole Magma nastąpił kryzys. W 2002 r., gdy grupa wkroczyła do studia nagraniowego w celu pracy nad trzecim albumem, między muzykami doszło do wielu nieporozumień. W wyniku zupełnie innego podejścia do stylistyki i tworzonej muzyki, z zespołu odszedł Dariusz Krupicz. Nagrania zostały nagle przerwane, zespół zawiesił swoją działalność, a krążek nigdy nie został ukończony.

Wokalista Magmy od momentu rozpadu zespołu chwytał się różnych prac - był barmanem, pracownikiem budowy, a nawet właścicielem agencji aktorskiej. Próbował także zaistnieć na polskiej scenie solowo - stworzył jedną z kompozycji, która znalazła się na składance "Wyspiański Wyzwala" obok utworów wielkich gwiazd, takich jak Stanisław Soyka.

Po latach muzycy ogłosili reaktywację. Co dalej z grupą Magma?

Po latach Piotr Kubiaczyk i Marcin Klimczak podjęli decyzję o reaktywacji grupy. Jako "Magma & Marcin Klimczak - Marcin Klimczak z zespołem" powrócili nie tylko na scenę, lecz także do pracy nad trzecią płytą, która ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego. W 2016 r. wydali jednak teledysk do singla "Szukamy szczęścia". W międzyczasie, w 2013 r., na rynku pojawił się także konkurencyjny zespół Dariusza Krupicza z zupełnie nowymi muzykami.

Zespół Magma po reaktywacji w 2016 r. BLAWICKI PIOTR East News

"Trochę szkoda tego czasu straconego. Jest utwór, który jest grany drugą dekadę do dzisiaj, jest także opcja, żeby zrobić nowy materiał, przypominając na koncercie oczywiście również stary. Stąd pomysł, żeby jednak wrócić i grać" - mówił Klimczak, przy okazji promocji projektu w 2016 r.

W tym samym roku do sieci trafiła także nowa wersja przeboju "Aicha". Przebój, który przed laty przyniósł zespołowi popularność, w nowej aranżacji również spodobał się słuchaczom. Fani obejrzeli go ponad 40 tys. razy!

