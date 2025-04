The Rose to znany koreański zespół, w którego skład wchodzą: wokalista i gitarzysta Woosung , wokalista i multiinstrumentalista Dojoon , basista Jaehyeong oraz perkusista Hajoon . W swojej twórczości grupa łączy różne gatunki muzyczne, tworząc utwory refleksyjne, które potrafią jednocześnie podnieść na duchu niejednego fana. Ich piosenki celebrują marzenia oraz życiowe podróże i podbijają serca słuchaczy z całego świata. The Rose słyną także z elektryzujących występów, dzięki którym stali się jednym z najbardziej pożądanych zespołów w całej Korei.

Muzycy z The Rose szykują się do wydania nowego albumu. Ogłosili też światową trasę koncertową

Zespół szykuje się teraz do wydania kolejnej płyty - premiera już 30 maja. "WRLD" ma być powrotem do korzeni grupy oraz połączeniem znanych, wczesnych brzmień, z zupełnie nowymi gatunkami. Fani mogą oczekiwać utworów inspirowanych muzyką country oraz tematów związanych z refleksją i dorastaniem.

Premierze albumu towarzyszyć będzie trasa koncertowa "Once Upon A WRLD 2025". The Rose znani są z wyjątkowej więzi ze swoimi fanami, co czyni ich występy niezapomnianymi. Koreańscy muzycy nieustannie przesuwają granice artystyczne, oczarowując publiczność na całym świecie swoją muzyką. Ich wcześniejsze tournee "HEAL Together World Tour" przyciągnęło imponującą liczbę uczestników - ponad 90 tys. osób wzięło udział w wydarzeniach na całym świecie. Ten sukces doprowadził do serii występów na prestiżowych festiwalach (m.in. Lollapalooza w Chicago czy Coachella).