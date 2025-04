Joanna Kołaczkowska zmaga się z nowotworem. "Sprawa jest poważna"

"Nie zostaniemy na scenie sami - w miejsce Aśki pojawią się wyjątkowi goście (tak, kilku - bo jednego to by nie starczyło).I zrobimy wszystko, by było pięknie - dla Was i dla Niej. W ramach próby zrekompensowania nieobecności Aśki wystąpią: Hanna Śleszyńska, Maciej Stuhr, Artur Andrus oraz Kabaret Potem(Władysław Sikora, Leszek Jenek, Adam Nowak), Agnieszka 'Marylka' Litwin, Olga Szomańska, Szymon Majewski, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek. Nie rezygnujcie z udziału. A może nawet - przyjdźcie tym bardziej. To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach - i w Waszych" - dodają twórcy Kabaretu Hrabi.