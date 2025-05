Ciekawą atrakcją jest możliwość uczestniczenia w otwartych próbach. 21 maja, w środę, odbędą się one w godzinach 12.00-15.30, zaś 22 maja, w czwartek, artyści będą się przygotowywać do show w godzinach 11.00-13.30. Bilet ulgowy kosztuje 16 zł, zaś normalny 24 zł.

"Próby z udziałem publiczności to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć kulisy pracy nad jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce i doświadczyć atmosfery festiwalu jeszcze przed jego oficjalnym rozpoczęciem. Próby to moment przygotowań - dynamiczny, zmienny i nieprzewidywalny. Nie mamy wpływu na to, którzy artyści pojawią się na scenie w danym momencie. Ich obecność może być niespodzianką i częścią uroku tego doświadczenia. Przypominamy, że nie wszyscy artyści i artystki biorący udział w Polsat Hit Festiwal 2025 wystąpią podczas prób otwartych. Kupując bilet, akceptujecie to ryzyko - dziękujemy za wyrozumiałość! Podczas prób obowiązuje zakaz nagrywania i robienia zdjęć. Podczas prób otwartych dla publiczności udostępniona będzie wyznaczona część widowni - balkony" - informuje oficjalna strona internetowa festiwalu. Więcej informacji można znaleźć w serwisie operalesna.pl.