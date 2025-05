Jak się okazuje, nic nie trwa wiecznie, a udowodniła to dzisiaj rano Lanberry, która podzieliła się ze swoimi fanami poruszającą informacją. Przypomnijmy, że w 14. edycji programu piosenkarce udało się doprowadzić do zwycięstwa swojego podopiecznego, Jana Górkę. Okazuje się, że 15. seria, którą emitowano jesienią 2024 roku, była ostatnią z jej udziałem.

Lanberry żegna się z "The Voice of Poland". "To była niesamowita przygoda"

Lanberry ma na swoim koncie kilka złotych, platynowych oraz diamentowych płyt, wygraną na opolskich Premierach, a także nominacje do Fryderyków. Warto przypomnieć, że oprócz bycia znaną wokalistką i trenerką show "The Voice of Poland", jest także autorką tekstów i kompozytorką. Na rynku pod koniec 2024 roku ukazał się piąty studyjny album Lanberry "Heca", na którym znalazł się między innymi nagrany wspólnie z Tribbsem hit "Dzięki, że jesteś".

Dziś rano wokalistka opublikowała w swoich mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym żegna się z rolą trenerki. "Kochani, czas na ważne ogłoszenie. W nadchodzącym sezonie nie zasiądę w fotelu trenerki 'The Voice of Poland'. To była niesamowita przygoda i ogromny zaszczyt - trzy edycje pełne emocji, talentów, inspirujących historii i wyjątkowych ludzi. Dziękuję za każdy moment - uczestnikom, produkcji, widzom i moim współtrenerom. Możliwość dzielenia się wiedzą i wspierania młodych artystów w ich muzycznej drodze była dla mnie niezwykle wartościowa - szczególnie, że sama 12 lat temu byłam na ich miejscu. Nigdy nie przypuszczałam, że kiedyś usiądę w tym czerwonym fotelu jako trenerka. To historia, która zatoczyła piękne koło i na zawsze zostanie w moim sercu. Życie pisze piękne scenariusze - napisała Lanberry, która w ostatniej edycji programu szukała muzycznych talentów razem z Michałem Szpakiem, Kubą Badachem, Tomsonem i Baronem.

Artystka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat niedalekiej przyszłości. "Teraz czas na nowy rozdział. Przede mną intensywna praca nad zupełnie nowym projektem, sezon koncertowy w pełni i muzyczne niespodzianki. Nie mogę się doczekać, by się tym wszystkim z Wami podzielić!" - czytamy we wpisie.

Warto dodać, że zapadła już decyzja o realizacji 16. edycji "The Voice of Poland". Kilka dni temu zakończyły się castingi online do programu, który Telewizja Polska będzie emitować od jesieni 2025 roku.

