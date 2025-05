"Sukces 'Dziewczyny Pop' na każdej możliwej płaszczyźnie rozgrzał w moich słuchaczach poczucie, że piosenki z tej płyty powinny wybrzmieć na stadionie. To bardzo nobilitujące, ale mimo wszystko uważam, że jeszcze na to odrobinę za wcześnie. Chcę jednak dać fanom namiastkę spektakularnego, wielkoformatowego show. Ale skrojonego na ten moment, na moje wyobrażenie i moją skalę. Długo zastanawiałam się, jak to zrobić, aż w końcu decydowałam się przekornie zaśpiewać... pod, a nie na PGE Narodowym" - wyjaśniła Zawiałow w komunikacie.

"Pół żartem, pół serio myślę, że do 2027 roku nie ma szans, abym przebiła epickość widowiska, które dla Was szykujemy 7 września w Warszawie. Dlatego na scenę wrócę dopiero po premierze kolejnej płyty. Koncert na Błoniach PGE Narodowego będzie więc jedyną okazją, aby zobaczyć mnie na scenie przez blisko dwa kolejne lata. Brzmi to surrealistycznie, ale dla mnie ta przerwa to czas, aby nagrać piąty album, naładować baterie i wrócić do Was z nową energią" - zapowiada gwiazda.