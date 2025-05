Wraz z końcem maja w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, na które miłośnicy polskiej muzyki czekają cały rok! Przed nami kolejna edycja Polsat Hit Festiwalu, podczas której największe gwiazdy estrady i czołowi twórcy kabaretowi zaprezentują swoje wyjątkowe występy. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 23-25 maja, a publiczność zobaczy koncerty, takie jak emocjonujący "Radiowy Przebój Roku", sentymentalny "Gdzie się podziały tamte prywatki?" czy jubileuszowy "Kayah 30 lat jak kamień". Znamy już cały harmonogram imprezy!

Tak prezentuje się program Polsat Hit Festiwalu 2025

W piątek, 23 maja, festiwal otworzy jubileuszowy koncert zespołu Feel. Muzycy zaprezentują największe hity z minionych 20 lat swojej kariery. Na scenie nie zabraknie niespodzianek oraz gości specjalnych (m.in. Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk).

Jako następny odbędzie się konkurs na "Radiowy Przebój Roku". Na scenie pojawi się plejada polskich gwiazd, które zaprezentują publiczności swoje hity z ostatnich miesięcy. Zaśpiewają: Oskar Cyms i Carla Fernandez, Jonatan, Kaeyra, Vix.N, Wiktor Dyduła, Smolasty, Lanberry i Tribbs oraz bryska.

Na koniec piątkowego wieczoru na deskach Opery Leśnej zaśpiewa Kayah. Artystka obchodzi w tym roku 30. rocznicę wydania swojego albumu "Kamień". Na scenie nie zabraknie więc utworów z pamiętnego krążka. W drugiej części koncertu do wokalistki dołączy Goran Bregović, z którym Kayah nagrała jedne z największych przebojów w swojej karierze.

Drugi dzień Polsat Hit Festiwalu otworzy koncert z okazji 50-lecia współpracy artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Na scenie wybrzmią hity takie jak "Jeszcze się tam żagiel bieli", "Być kobietą" czy "Odkryjemy miłość nieznaną".

Polsat pokaże także sentymentalny koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", podczas którego plejada polskich gwiazd odświeży wielkie przeboje sprzed lat. Wystąpią m.in. Wojciech Gąssowski, Edyta Górniak, Doda, Roxie Węgiel, Kuba Badach, Urszula, Sidney Polak, IRA, Jeden Osiem L, Mesajah, Gabriel Fleszar i Marcin Rozynek.

Sobotni wieczór publiczność Opery Leśnej zakończy kołysząc się w rytm najsłynniejszych piosenek Seweryna Krajewskiego. Odbędzie się koncert "Krajewski by Krajewski", który połączy pokolenia. Nowe wersje przebojów artysty-legendy, stworzone specjalnie na potrzeby festiwalu, zaaranżował bowiem syn lidera Czerwonych Gitar. Po kultowy repertuar sięgną wówczas: Mela Koteluk, Maryla Rodowicz, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Zosia Nowakowska, Mesajah i wielu innych.

Trzeci dzień Polsat Hit Festiwalu w całości poświęcony będzie kabaretom. To już 20. edycja Sopockiego Hitu Kabaretowego! O dobrą zabawę i śmiech aż do łez zadbają m.in.: Neo-Nówka, Chyba, Kabaret Młodych Panów, Ani Mru Mru i Jerzy Kryszak.

Bilety na Polsat Hit Festiwal 2025

Bilety na wszystkie dni Polsat Hit Festiwalu dostępne były do kupienia na stronie biletyna.pl. Wejściówki na 23 i 24 maja można było kupić już za 158,10 złotych, lecz niestety, zostały one całkowicie wyprzedane. Wciąż dostępne są jednak miejsca na ostatni dzień imprezy - niedzielę 25 maja. Wówczas na scenie zaprezentuje się czołówka polskich kabaretów. Ceny wahają się od 105,40 złotych do 843,20 złotych, w zależności od wybranego sektora.

Dla tych, którym nie udało się zdobyć biletów lub nie mają możliwości dotarcia do Opery Leśnej przewidziana jest transmisja z imprezy. Telewizja Polsat wyemituje wszystkie koncerty oraz występy kabaretów, które odbędą się w Sopocie.

Polsat Hit Festiwal 2025: dojazd do Opery Leśnej oraz prognozy pogody

Do Opery Leśnej w Sopocie dojechać można zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Parking znajduje się przy ulicy Moniuszki, ok. 5 minut spacerem od głównego wejścia do obiektu.

Na miejsce można dotrzeć autobusami linii 144 (ZKM Gdynia) - wówczas należy wysiąść na przystanku Herberta 01, a następnie przejść ok. 10 min pieszo. Uczestnicy imprezy mogą wybrać również linie 143 i 117 (ZTM Gdańsk) - wtedy podróż należy zakończyć na przystanku Sopot 22 Marca 02, a następnie ponownie zrobić sobie 10-minutowy spacer.

Z Dworca Sopot Centrum przejście pieszo do Opery Leśnej zajmuje ok. 20 minut (jest to odległość 1,5 km). Uczestnicy festiwalu mogą więc skorzystać również z możliwości spaceru.

W piątek, 23 maja, prognozy pogody przewidują słoneczny dzień. Koncerty więc odbędą się bez problemów związanych z deszczem czy wiatrem. W sobotę zapowiadane są niewielkie, przelotne opady deszczu, które również nie powinny znacząco wpłynąć na przebieg festiwalu. Osoby posiadające bilety powinny jednak zaopatrzyć się w peleryny przeciwdeszczowe lub parasole. W niedzielę, 25 maja, w Sopocie ponownie ma być słoneczniej.

Lanberry przed Polsat Hit Festiwal: Będzie grubo Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa