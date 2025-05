Przypomnijmy, że świeże dokonanie Chainsword , którego twórczość łączy w sobie uwielbienia dla oldskulowego death metalu z zamiłowaniem do Warhammer 40,000 (lub Warhammer 40K ; strategicznej gry bitewnej osadzonej w futurystycznym świecie) oraz tematyki wojennej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch wojen światowych ubiegłego stulecia, promują aktualnie dwa single: opublikowany już 11 lutego "Primarch" oraz "Butcherhorde" , który trafił do sieci 25 marca.

Na EP-ce "Chapter XII" znalazło się siedem utworów. Pięć z nich ( "Primarch", "Contemptor", "Foresworn", "Butcherhorde" i "Gorechild" ) to nowe kompozycje o tematyce Warhammer 40K. Dwa pozostałe ( "Good Mourning, Vietnam" i "Fox, Rats, Blood & Guts" ) to utwory, które ze względu na limit czasowy winylowego nośnika nie zmieściły się na płycie "Born Triumphant" z 2024 roku i traktują, odpowiednio, o wojnie w Wietnamie i II wojnie światowej w północnej Afryce.

Materiał zarejestrowano głównie (partie perkusji i gitar) pod okiem Mikołaja Kiciaka w Sound Of Records Studio , a zmiksowano - tak jak i poprzednie płyty Chainsword - we współpracy z Haldorem Grunbergiem w Satanic Audio . Wyjątkiem były partie wokalne i dodatkowe ścieżki gitar, które utrwalono w Primate 666 Studio . Okładkę "Chapter XII" zaprojektował Paweł Mioduchowski (Miodek Art) , grający na gitarze wokalista stoner / doommetalowej grupy Dopelord z Lublina.

Chainsword mają już za sobą koncert w białostockim MotoPubie (wraz z Neon Müd, Wielkim Mrokiem i Inferial ), który odbył się 16 maja. Teraz stołeczni deathmetalowcy odliczają już dni do kolejnych pięciu krajowych imprez. Pierwsza z nich już 22 maja w Garage Pubie w Krakowie (z udziałem Exodikon i Aborcji ), a następne 23 maja w klubie Kobra w Katowicach i 24 maja w żagańskiej Elektrowni (oba z Exodikon i Lunacy ). Na 30 maja z klei zaplanowano oficjalną imprezę z okazji premiery "Chapter XII", na której w warszawskim barze motocyklowym 2Koła u boku Chainsword zobaczymy ich ziomków ze stołecznego Yardburn . Dzień później Chainsword przeniosą się do Poznania, gdzie w klubie Pod Minogą wystąpią w towarzystwie Valkenrag i Devility .

"Chainsword powstał, by toczyć wojnę. To pięcioosobowa brygada stworzona, by podsycać płomień konfliktu i szerzyć death / doommetalową pożogę, krocząc drogą mającą na celu sprowadzenie na koncertową scenę piekła wojny. Dołączcie do ofensywy!" - własnymi słowami wzywają legiony wyznawców muzyki metalowej ciężkiego kalibru członkowie warszawskiego kwintetu.