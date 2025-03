Piosenki Die Toten Hosen znane są u nas nie tylko z wersji koncertowych, czy nagrań studyjnych kapeli. Jeden z ich przebojów - "Alles aus Liebe" - zyskał nad Wisłą dużą popularność w wykonaniu zespołu Ich Troje ("A wszystko to...") . Z kolei w 1988 r. Kobranocka nagrała utwór "I nikomu nie wolno się z tego śmiać" , będący coverem "Armee der Verlierer" .

Die Toten Hosen wracają do Polski. Gdzie wystąpią?

W ramach trasy "Keep Calm and Carry On" Niemcy 2 września zagrają w klubie Stodoła w Warszawie. Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 2 kwietnia o godz. 11:00. Koncert organizuje Live Nation.