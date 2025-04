Zmarła legenda muzyki lat 60. Kiedyś każdy śpiewał jego piosenki

Johnny Tillotson, gwiazda muzyki country i pop lat 60., nominowany do nagrody Grammy i autor przeboju "Poetry in Motion", zmarł we wtorek, 1 kwietnia, w wieku 86 lat.

Informację o jego odejściu przekazała jego żona, Nancy, w poście na Facebooku. Napisała, że jej serce jest złamane, gdyż straciła "najwspanialszego i najserdeczniejszego człowieka", jakiego kiedykolwiek spotkała. Dołączyła do wpisu zdjęcie, na którym oboje śmieją się razem. Opisała męża jako "rycerza swojego serca" i dodała, że dzień, w którym go poznała, był początkiem jej własnej bajki.

Wspominała go jako człowieka o ogromnym poczuciu humoru, hojnego i pełnego klasy. Podkreśliła również jego wdzięczność wobec fanów, którym zawdzięczał spełnienie swoich marzeń.

"Będzie mi go brakować każdego dnia do końca mojego życia" - dodała. "Był po prostu najlepszy."

Johnny zmarł w wyniku powikłań związanych z chorobą Parkinsona.

Początki kariery

Urodzony w 1939 roku w Jacksonville na Florydzie, Tillotson wykazywał talent muzyczny już jako dziecko. W wieku 19 lat podpisał kontrakt z wytwórnią Cadence Records, a we wrześniu 1958 roku wydał swój pierwszy singiel "Dreamy Eyes" / "Well I’m Your Man".

Szybko zdobył popularność jako idol młodzieży. Największy sukces odniósł dwa lata później, kiedy jego piosenka "Poetry in Motion" trafiła na drugie miejsce listy przebojów Billboard Hot 100.

Nagrody i osiągnięcia

W 1962 roku Tillotson otrzymał nominację do Grammy za utwór "It Keeps Right on A-Hurtin’", który napisał, inspirowany ciężką chorobą swojego ojca. Piosenka znalazła się w czołówce list przebojów i była później wykonywana przez takich artystów jak Elvis Presley, Margaret Whiting, Slim Whitman i Wanda Jackson.

Jego druga nominacja do Grammy przyszła w 1965 roku za piosenkę "Heartaches by the Number", która zdobyła uznanie w kategorii najlepszego rockandrollowego wykonania wokalnego. Utwór osiągnął czwarte miejsce na liście Billboard Adult Contemporary i 35. pozycję na Hot 100.

Jak wynika z wpisu jego żony, Johnny Tillotson pozostawił w żałobie najbliższych: żonę Nancy, brata Dana, syna Johna, pasierbicę Genevieve, a także wnuki, siostrzenice i siostrzeńców.