W najnowszym odcinku podcastu "Daily Grind", prowadzonego przez Pat Kustoms , gościła Fagata , polska raperka i influencerka, która poruszyła kilka ważnych tematów związanych ze swoją karierą i sytuacją w polskim rapie. W pierwszej części rozmowy artystka odniosła się do braku nominacji do prestiżowej nagrody Popkillerów. Uważa, że brak zaproszenia na galę wynika z uprzedzeń związanych z jej działalnością.

Fagata poruszyła także temat kontrowersji związanych z jej współpracą z wytwórnią Baila Ella, która należy do Young Leosi. Raperka opowiedziała o problemach przy realizacji teledysku do utworu “Cała ja”, który miał być reżyserowany przez Karola Znicha. Mimo że wszystkie przygotowania do nagrania były już gotowe, na kilka dni przed planowanym terminem reżyser zrezygnował z projektu. Fagata przekonywała, że powodem tej decyzji była interwencja menedżerki Young Leosi, która rzekomo ostrzegła reżysera, że współpraca z nią może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami.