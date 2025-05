Znamy już wszystkich finalistów 69. Konkursu Piosenki Eurowizji! W czwartkowy wieczór w Bazylei odbył się drugi półfinał rywalizacji, podczas którego nie brakowało emocji. Za sprawą głosów publiczności dziesięć państw zakwalifikowało się do ostatniego etapu konkursu. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Litwy, Izraela, Armenii, Danii, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Łotwy, Malty i Grecji

Szokująca piosenka Finlandii na Eurowizji 2025

Jedną z reprezentantek, które zobaczymy w sobotnim finale Eurowizji, jest Erika Vikman. Finka startuje w konkursie z osobliwą piosenką "Ich komme", która wywołała wiele kontrowersji już na etapie preselekcji. Część miłośników europejskiej rywalizacji nawała jej przekaz "nacechowanym erotycznie", a inni zszokowani byli skąpymi kostiumami oraz sugestywną choreografią taneczną, prezentowaną na scenie. W mediach i internecie pojawiały się skrajne opinie na temat utworu, a jedna z fińskich posłanek stwierdziła nawet, że może on negatywnie wpłynąć na międzynarodowy wizerunek kraju.

Europejska Unia Nadawców postanowiła zareagować na oburzenie części oglądających i nakazała wokalistce wprowadzić kilka zmian do otoczki występu jeszcze przed półfinałem. Ich zdaniem taniec oraz kostiumy Eriki Vikman były zbyt obsceniczne. Piosenkarka musiała zmienić strój - ubrać body, które odsłaniało mniej ciała.

Dla zaplanowanego show nie była to drastyczna zmiana, jednak wielu miłośników eurowizji potraktowało cały incydent symbolicznie, zwracając uwagę na podwójne standardy, panujące podczas konkursu. Męscy reprezentanci mogą bowiem występować bez koszulek, prezentując torsy, a kobiety muszą przykładać większą wagę do swoich ubiorów. Sama fińska wokalistka w mediach społecznościowych podchwyciła temat i podkreśliła, że jest to niesprawiedliwe.

Jak Erika Vikman wypadła w półfinale Eurowizji 2025? Miłośnicy konkursu komentują kontrowersyjny występ

W czwartkowym półfinale trwającej Eurowizji Erika Vikman zaprezentowała się jako ostatnia, Fani komentowali poczynania uczestników na bieżąco, a więc w sieci od razu pojawiło się sporo komentarzy na temat Finki. Część widzów podtrzymała swoje wcześniejsze stanowiska, twierdząc, że występ był zbyt erotyczny i tandetny. "Wy macie honor i godność człowieka?", "Finlandia to tragedia", "Czy tylko mi nie siedzi?", "Finlandia nudy. Zero podjazdu do 'Cha Cha Cha'", "Finlandia tragedia. Jak to awansuje do finału, to...", "Strój zupełnie nietrafiony", "Tanie to wszystko" - czytamy w internecie.

Pomimo sporej liczby negatywnych opinii, "Ich komme" awansowało do finału Eurowizji 2025. Wielu fanów Eriki nie widzi bowiem w występie nic złego - są zachwyceni wyzwolonym charakterem piosenki, jej feministycznym przesłaniem, naruszającym pewne tabu, a także pewnością siebie i kobiecą energią, jaką cechuje się reprezentantka.

"Królowa tego półfinału!", "Finlandia jako jedyna dzisiaj nie zawiodła", "Matka, legenda, bogini", "Erika zjadła ten półfinał", "Doceńmy to, że ona jest sama na scenie. Nie potrzebuje nikogo!", "To definicja scenicznej charyzmy", "Jako Finka, nie mogłabym być bardziej dumna", "Zwyciężczyni!" - czytamy w pozytywnych komentarzach, które zalały portal X oraz YouTube po półfinałowym występie Eriki.

Byli uczestnicy Eurowizji wspierają Finkę w trudnych chwilach

Co więcej, Erika od samego początku może liczyć na wsparcie ze strony byłych reprezentantów Finlandii. Gdy na uczestniczkę Eurowizji spłynęła fala krytyki, jej odważny przekaz wsparł Käärijä, który w 2023 r. zajął drugie miejsce w międzynarodowej rywalizacji. "Patrząc na ten cały szum wokół utworu 'Ich Komme', mam wrażenie, że niektórzy ludzie po prostu nie mają nic innego do roboty. Jakie mają potrzeby, by wypisywać takie rzeczy?" - stwierdził wokalista.

"Jestem niesamowicie szczęśliwa z powodu zwycięstwa Eriki i tego, jak silny ruch to wywołało. To czas, aby otrzepać kurz z konserwatywnych postaw w tym królestwie ponuraków i wnieść światło tam, gdzie go brakuje" - pisała w mediach społecznościowych także BESS, uczestniczka fińskich preselekcji z 2022 r.

