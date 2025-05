Abigail Williams powraca z "A Void Within Existence", długo oczekiwanym szóstym albumem i następcą uznanego przez krytyków "Walk Beyond The Dark" z 2019 roku. Płyta, będąca nowym rozdziałem w nieustannej ewolucji formacji, to album który nie tylko poszerza atmosferyczny mrok i melodyjną brutalność swojego poprzednika, ale i popycha dalej w skrajności, zarówno dźwiękowo, jak i emocjonalnie.

"A Void Within Existence" wyprodukował Ken Sorceron, współzałożyciel, lider i wokalista Abigail Williams. Za miks odpowiadał uznany na metalowej scenie, amerykański inżynier dźwięku Dave Otero (m.in. Aborted, Akhlys, Cattle Decapitation). Płycie towarzyszy uderzająca okładka autorstwa renomowanego artysty Elirana Kantora (m.in. Testament, Bloodbath, Incantation, Hate Eternal, Thy Art Is Murder i wielu innych), którego wizualna interpretacja odzwierciedlać ma wewnętrzne spustoszenie i mityczny zasięg muzyki.

"'A Void Within Existence' to propozycja blackmetalowej transcendencji: wstrząsająca, filmowa i całkowicie bezkompromisowa. Na perkusji zagrał Mike Heller (Fear Factory, Ghost Bath), którego gra zaciera granicę między precyzją i chaosem. Pod względem tekstów album zanurza się głęboko w egzystencjalne tematy straty, dezintegracji i nierzeczywistości, odzwierciedlając tożsamość poprzez surrealistyczne i fragmentaryczne obrazy - odległe światła, zatrute wspomnienia, sny, w których 'nie ma bólu' i przywołując wizje kosmicznego strachu i osobistego zapomnienia, konfrontując słuchacza z surowymi emocjami i ezoteryczną wizją" - czytamy o nowym longplayu Amerykanów.

Abigail Williams: "A Void Within Existence" - to coś więcej niż album, to podróż przez ogień

"Ta płyta narodziła się w spokojnych godzinach, kiedy wszystko wydawało się puste. 'A Void Within Existence' to nie tylko tytuł - to uczucie, z którego nie mogłem otrząsnąć się podczas pisania. W utworach tych przewija się samotność, która pochodzi z czegoś głębszego niż się spodziewałem. Świat na zewnątrz rozpadał się i w pewnym sensie to samo działo się w moim wnętrzu. Chciałem wyjść poza granice, które zgłębialiśmy na 'Walk Beyond The Dark'. Dźwiękowo, emocjonalnie, duchowo - nie było ograniczeń" - podkreśla frontman Ken Sorceron.

"Wyprodukowałem album, aby pozostać blisko tej wizji, z odpowiedzialnym za miks Dave'em Otero i Mikiem Hellerem za perkusją; wszystko ożyło dokładnie tak, jak słyszałem to w mojej głowie: surowo, rozległe i miażdżąco. To płyta o nieobecności. O odrywaniu tego, co nie jest prawdziwe - o badaniu pustki pozostawionej za sobą. Jeśli coś po tym zostanie - może to prawda. Może to tylko pustka. Tak czy inaczej, jest to najbardziej szczery materiał w moim życiu. 'A Void Within Existence' to coś więcej niż album. To tygiel - podróż przez ogień, w którym pozostają tylko cień i cisza" - dodał lider Abigail Williams.

Szósty album kwartetu rezydującego obecnie w mieście Olympia, stolicy stanu Waszyngton, ujrzy światło dzienne 18 lipca nakładem Agonia Records. Wytwórnia z wielkopolskiej Piły szykuje wersję CD w digipacku, kasetę, trzy edycje winylowe oraz format cyfrowy.

Abigail Williams - kim są?

Grupa Abigail Williams występuje jako kwartet, w skład którego wchodzą Ken Sorceron (eks-Aborted, eks-The Faceless, Vale Of Pnath) na wokalu i gitarze; Vance Valenzuela (Vale Of Pnath) na gitarze; John Porada (eks-Nachtmystium i Wolvhammer) na basie; oraz Mike Heller (Fear Factory, Ghost Bath) na perkusji. Zespół wykonuje black metal z elementami death metalu oraz metalu symfonicznego.

Formacja powstała w 2004 i zadebiutował albumem "In The Shadow Of A Thousand Suns" (2008 r.), wydanym przez wytwórnię Cadlelight Records, z którą związana była przez większość swojej kariery (wyjątek stanowi "Walk Beyond the Dark" z 2019 roku, który ukazał się nakładem Blood Music).

Ich wczesny styl obejmował symfoniczny black metal, który wraz z albumem "In The Absence Of Light" (2010 r.) przeszedł w bardziej tradycyjny black metal. Przełomem okazał się longplay "Becoming" (2012 r.), który uwolnił prawdziwy potencjał grupy i położył podwaliny pod przyszłe brzmienie, wykorzystujące nastrojowe klawisze, melodyjne riffy, czyste gitary oraz blasty. Na "The Accuser" (2015 r.), jak i ostatnim albumie "Walk Beyond The Dark", Abigail Williams znacząco ewoluował i poszerzył swoje perspektywy, uwydatniając zdolność do tworzenia muzyki mrocznej, intensywnej, ale i zabarwionej emocjonalnie.

Abigail Williams - szczegóły albumu "A Void Within Existence" (tracklista):

1. "Life, Disconnected"

2. "Void Within"

3. "Nonexistence"

4. "Still Nights"

5. "Talk To Your Sleep"

6. "Embrace The Chasm"

7. "No Less Than Death".

