Legenda metalu i wokalista Black Sabbath, Ozzy Osbourne po raz ostatni wystąpi z zespołem 5 lipca 2025 roku na stadionie Villa Park w Birmingham. U boku wokalisty pojawią się również gitarzysta Tony Iommi, basista Geezer Butler i perkusista Bill Ward. Co więcej, dochód ze sprzedaży biletów na wydarzenie zostanie przekazany na szpital dziecięcy w Birmingham, lokalne hospicjum oraz placówkę zajmującą się badaniami nad chorobą Parkinsona.

Warto zaznaczyć, że powrót Osbourne'a na scenę będzie dla niego ogromnym wysiłkiem. Wiadomo już, że zaprezentuje on z zespołem tylko kilka kultowych przebojów. W 2023 roku wokalista zawiesił swoją działalność ze względu na postępującą chorobę Parkinsona oraz powikłania po operacji kręgosłupa, które utrudniają mu poruszanie się oraz stanie o własnych siłach przez dłuższy okres czasu.

Jak Ozzy Osbourne przygotowuje się do ostatniego występu?

W niedawno opublikowanym odcinku "Ozzy Speaks" na kanale Ozzy's Boneyard w radiu SiriusXM, wokalista zdradził, że obecnie jest w trakcie realizowania programu treningowego, aby fizycznie poradzić sobie z ostatnim koncertem.

Rozmawiając z prowadzącym Billym Morrisonem, mówił: "Ciężko trenuję przed nadchodzącym wydarzeniem w Aston Villa (...) Nie robiłem nic przez, kurczę, to będzie siedem lat".

Ozzy Osbourne opowiedział także o tym, jak się obecnie czuje: "Przeszedłem wszystkie te operacje. To naprawdę jak zaczynanie od zera". Muzyk tłumaczył, że obecne treningi mają poprawić jego sprawność: "To trening wytrzymałościowy. Pierwszą rzeczą, która zanika, gdy leżysz w łóżku, jest wytrzymałość. Więc wierz lub nie, ale robię dwa zestawy trzyminutowych spacerów dziennie i treningi siłowe. Muszę się ruszać (...) Dla ciebie trzy minuty to nic, ale ja głównie leżałem, dochodząc do siebie po niezliczonych operacjach".

Kto pojawi się na scenie podczas ostatniego koncertu Black Sabbath?

Legendę metalu pożegna seria gwiazd. Muzycznym reżyserem wydarzenia będzie Tom Morello znany z twórczości m.in. w Rage Against The Machine i Audioslave. Do tego zobaczymy występy zespołów takich jak Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax i Mastodon.

To jednak nie koniec niespodzianek. Gościnnie pojawi się też szereg zasłużonych nazwisk, m.im. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen i Zakk Wylde (Black Label Society, Pantera).

