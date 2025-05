Kulisy pierwszej wizyty grupy Metallica w naszym kraju opisuje książka "Metallica Poland 1987. Behind the Iron Curtain" z jesieni 2021 r. Pozycja została wydana w formie numerowanego boxu zawierającego m.in. książkę ze wspomnieniami muzyków, promotorów koncertów, menedżerów, członków ekipy, dziennikarzy i fanów. Jej autorem jest Mateusz Żyła - dziennikarz muzyczny i autor wywiadu rzeki z Romanem Kostrzewskim z zespołu Kat .

To właśnie Kat poprzedzał Metallikę w lutym 1987 r. na dwóch koncertach w Spodku w Katowicach.

Metallica: Jak polska flaga trafiła do kwatery głównej zespołu

"Koncert wypadł świetnie, choć zagraliśmy praktycznie z marszu. Techniczny Metalliki próbował nas pocieszać: 'Nie martwcie się! Jak graliśmy z Ozzym, to przez całą trasę mieliśmy tylko minutę próby'. Rozumieliśmy sprawę. Co ciekawe, Metallica miała mały problem, bo przywiozła za mało sprzętu. Wcześniej grali w halach dla maksymalnie pięciu tysięcy ludzi - a tu pełny Spodek... Metallica była wtedy bardzo zaskoczona ogromem zapotrzebowania na tę muzykę" - opowiadał nieżyjący już Roman Kostrzewski we wspomnianej autobiografii.