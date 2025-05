Teraz przyszedł czas na to, aby i publiczność zza granicy mogła doświadczyć wyjątkowego jubileuszu. Agnieszka Chylińska na jesień ponownie zawita do Ameryki, gdzie zagra kontynuację tournee "Kiedyś do ciebie wrócę". Dla Polonii zorganizowano trzy koncerty: 10 października piosenkarka wystąpi w Copernicus Center w Chicago, 11 października w Berlin Performing Arts Center w Lodi w New Jersey, a 12 października w Melrose Ballroom w Nowym Jorku.