Obok słynnego amerykańskiego gitarzysty Toma Morello znanego z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave, na krześle reżyserskim zasiał Sam Dunn, kanadyjski muzyk, dziennikarz, filmowiec i antropolog, reżyser i scenarzysta docenionych filmów dokumentalnych poświęconych muzyce metalowej, w tym "Metal: A Headbanger's Journey" (2005 r.) i "Global Metal" (2008 r.); Dunn ma też w swoim dorobku filmy o Rush, Iron Maiden i Alice Cooperze.

W tytule "The Ballad Of Judas Priest", zapewne nieprzypadkowo, pobrzmiewają echa inspiracji stojącej za nazwą zespołu, utworem Boba Dylana "The Ballad Of Frankie Lee And Judas Priest" z 1967 roku.

Film "The Ballad Of Judas Priest", czyli historia Judas Priest bez cenzury

"Żyjemy metalem od ponad pół wieku, by wreszcie w tym filmie dokumentalnym oficjalnie dać naszym wiernym fanom możliwość wejrzenia w nasze życie, bez cenzury i w nigdy wcześniej nie widziany sposób. Sutanna opada, by ukazać Priest w jego całej metalowej okazałości!" - napisali muzycy legendarnej formacji z Birmingham, wprowadzeni do Galerii Sław Rock And Rolla pionierzy heavy metalu, którzy na przestrzeni pięciu dekad sprzedali ponad 50 milionów płyt.

"Choć część z was być może zna Judas Priest i ich wielkie przeboje, które ukształtowały heavy metal, historia tego zespołu ma znacznie więcej do zaoferowania. Śledząc ich niesamowitą, trwającą 50 lat przygodę, film ten pokaże, jak Judas Priest zdefiniowali zarówno brzmienie, jak i wizerunek metalu, czyniąc go po drodze miejscem, które nie wyklucza. Jesteśmy wdzięczni zespołowi za tak bliski, niezawoalowany dostęp do ich prywatności i nie możemy się doczekać pokazania tego filmu rzeszom fanów metalu na całym świecie" - powiedzieli Morello i Dunn.

Data premiery dokumentu "The Ballad Of Judas Priest", produkowanego przez Banger Films pod auspicjami Sony Music Vision i Epic Records, nie jest jeszcze znana.

Judas Priest przed koncertem w Polsce - co już wiemy?

Przypomnijmy, że 30 marca 2024 roku Judas Priest byli główną gwiazdą koncertu w Tauron Arenie Kraków. U ich boku w roli gości specjalnych pojawili się Saxon i Uriah Heep, czyli dwie inne legendarne formacje brytyjskiej sceny.

Już w czerwcu z kolei Judas Priest wyruszą w kolejną europejską trasę promującą wydany w 2024 roku album "Invincible Shield". W ramach wojaży pod szyldem "Shield Of Pain" słynna grupa w składzie: wokalista Rob Halford; basista Ian Hill; gitarzyści Richie Faulkner (od 2011 r. następca K.K. Downinga) i Andy Sneap (producent m.in. ostatniego longplaya Judas Priest i koncertowy zastępca chorującego na Parkinsona 77-letniego Glenna Tiptona, który od 2018 r. nie uczestniczy w wyczerpujących trasach); oraz perkusista Scott Travis, wystąpi 7 lipca w łódzkiej Atlas Arenie.

Mietek Szcześniak: Znam się na drzewach Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa