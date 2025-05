Amerykańska grupa Kings Of Leon jest w trakcie trasy promującej ich najnowszą płytę "Can We Please Have Fun". Tournée, które w najbliższych tygodniach obejmowało występy w Wielkiej Brytanii i Europie, musiało zostać przerwane. Powodem jest kontuzja wokalisty, Caleba Followilla. Doznał on złamania kości stopy podczas... zabawy z dziećmi.

"Witam wszystkich fanów, szczególnie tych w Europie, którzy tego lata planowali przyjść na nasze koncerty. Niestety, z przykrością informuję, że koncerty zostaną odwołane z powodu dziwnego wypadku, który wydarzył się ostatnio" - przekazał Caleb Followill w mediach społecznościowych.

Kings Of Leon odwołują trasę

"Złamałem sobie stopę, bawiąc się z moimi dziećmi. To dość okropne i oszczędzę szczegółów. Na szczęście mamy w Nashville kilku świetnych lekarzy, którzy przeprowadzili u mnie pilną operację. Wracam do zdrowia, ale powiedzieli mi, że nie mogę stać na nogach, podróżować przez następne osiem tygodni. To wielka porażka" - wyjaśnił amerykański wokalista.

Followill nie krył rozczarowania informacją, którą musiał przekazać fanom. Szczególnie, że zespół przygotowywał się do trasy, podczas której miał zaprezentować publice nowe utwory.

"Przygotowywaliśmy się do tej trasy od dłuższego czasu... Byliśmy w studiu, nagrywaliśmy, mamy mnóstwo nowych piosenek, mieliśmy zadebiutować z kilkoma z nich podczas trasy" - zdradził 43-letni muzyk.

Przypomnijmy, że grupa promując "Can We Please Have Fun" dotarła w 2024 r. do Polski - koncert odbył się w lipcu w Tauron Arenie Kraków.

