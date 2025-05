"Mike codziennie dbał o to, by zespół wyglądał perfekcyjnie na scenie. Był duszą wielu naszych występów. (...) Wszyscy w Kool & The Gang mamy ciepłe wspomnienia związane z Mikiem i będziemy za nim bardzo tęsknić. (...) Niech spoczywa w pokoju" - tak pożegnali swojego kolegę muzycy Kool & The Gang.

Działająca od 1964 r. grupa z New Jersey ma na koncie takie przeboje, jak m.in. "Ladies' Night", "Joanna", "Celebration", "Get down on it", "Fresh", "Cherish", "Summer Madness" i "Jungle Boogie. W 2024 r. została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.