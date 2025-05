"Israel Sanchez był w drodze do sklepu, by zrobić zupę dla swojej rodziny i nigdy nie wrócił do domu. Zrobił wszystko dobrze, rozglądnął się przed wejściem na przejście dla pieszych, ale tragicznie pan Klinghoffer, w pośpiechu i rozmawiając przez telefon, potrącił go od tyłu swoim ogromnym SUV-em. Strata i żal, z którą teraz mierzy się rodzina Sanchezów, są ogromne. Nie przestaniemy, dopóki pan Sanchez i jego rodzina nie otrzyma sprawiedliwości" - mówił Nick Rowley , przedstawiciel rodziny zmarłego mężczyzny.

Josh Klinghoffer występował w składzie Red Hot Chili Peppers w latach 2009-2019 (wcześniej wspierał ich na scenie). Z zespołem nagrał dwie płyty studyjne: "I'm With You" (2011) i "The Getaway" (2016) oraz kompilację "I'm with You Sessions" (znaną także pod tytułem "I'm Beside You") z utworami ze stron B singli. W 2012 z "Papryczkami" został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, stając się wówczas najmłodszym muzykiem, który dostąpił tego zaszczytu.