Phil Collins, a właściwie Philip David Charles Collins, urodził się 30 stycznia 1951 roku, w Chiswick, w Anglii. Od 1970 roku był perkusistą legendarnej grupy Genesis, czyli jednego z najsłynniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. Po odejściu wokalisty Petera Gabriela, Collins przejął jego obowiązki - został wybrany spośród ponad 400 kandydatów. Wtedy też grupa Genesis wydała swoje najpopularniejsze krążki, które po dziś dzień są uznawane za przełomowe i kultowe - "...And Then There Were Three..." oraz "Duke". Zainteresowanie mediów wzbudził jeden z ostatnich wywiadów Collinsa, który dotyczył powrotu do tworzenia. Artysta zdradził, że zamierzał wejść do studia nagraniowego i nagrać nową muzykę, jednak nie jest w stanie tego zrobić przez chorobę. Stwierdził, że stan jego zdrowia nie pomaga w kontynuowaniu pasji.