Ranking 10 najlepszych utworów Metalliki. Pominięto największe hity

W sieci pojawiła się lista dziesięciu najlepszych kawałków Metalliki, bazująca na głosach internautów z serwisu Ranker.com. Co ciekawe, zabrakło na niej absolutnego klasyka, jakim jest "Enter Sandman" czy "Nothing Else Matters" - utworów, który nawet osoby niezaznajomione z metalem znają doskonale. Mimo to, fani wskazują na inne kompozycje, które ich zdaniem zasługują na miejsce w czołówce.

10. The Unforgiven

Utwór z przełomowego albumu "Metallica" (1991), który łączy w sobie rockową balladę z cięższymi riffami. Tekst opowiada o człowieku, który boryka się z presją społeczną i brakiem zrozumienia. "The Unforgiven" zdobył popularność nie tylko dzięki melancholijnemu klimatowi, ale także pamiętnemu teledyskowi, co uczyniło go jednym z najważniejszych kawałków zespołu.

9. Ride The Lightning

Tytułowy kawałek z albumu z 1984 roku, który przedstawia dramatyczne przeżycia skazanego więźnia. Utwór jest klasykiem thrash metalu, łączącym szybkie tempo z refleksyjnym tekstem, ukazującym dojrzalszą twórczość Metalliki. Charakterystyczne zmiany rytmu i intensywność dźwięku podkreślają jego wyjątkowość.

8. Battery

Pierwszy numer na albumie "Master of Puppets" (1986), który otwiera się spokojnym wstępem, by szybko eksplodować energią thrashu. "Battery" to esencja agresywnego brzmienia Metalliki, złożona z dynamicznych riffów i zawrotnych temp, uwielbiana przez fanów za niezwykłą intensywność.

7. Seek & Destroy

Ikoniczny numer, który stał się hymnem fanów Metalliki, z energetycznym riffem i prostym, ale chwytliwym refrenem. "Seek & Destroy" to jeden z pierwszych hitów zespołu, symbolizujący jego buntowniczy i agresywny charakter.

6. Blackened

Otwierający album "…And Justice for All" (1988) kawałek, który podejmuje temat katastrofy ekologicznej i zagłady planety. Charakteryzuje się gwałtownymi przejściami i intensywnym brzmieniem, stanowiąc muzyczny manifest w stylu thrash metalowym.

5. Creeping Death

Dynamiczny utwór z "Ride the Lightning" (1984), inspirowany plagami egipskimi, opowiadający o niszczycielskiej mocy. Kawałek zdobył popularność dzięki chwytliwemu riffowi i charakterystycznemu okrzykowi "Die by my hand!", który porusza publiczność podczas koncertów.

4. Fade To Black

Pierwsza ballada Metalliki, także z "Ride the Lightning", traktująca o depresji i poczuciu beznadziei. Utwór łączy delikatne, melancholijne partie gitarowe z mocniejszymi, pełnymi emocji fragmentami, co czyni go przełomowym w historii zespołu.

3. For Whom The Bell Tolls

Inspiracja powieścią Ernesta Hemingwaya, utwór z 1984 roku, który ukazuje bezsensowność wojny z perspektywy żołnierzy. Charakterystyczne intro na basie Cliffa Burtona i mroczne riffy tworzą atmosferę pełną napięcia i refleksji.

2. One

Znany i ceniony za głęboki przekaz utwór z "…And Justice for All" (1988), opowiadający o żołnierzu sparaliżowanym po wojnie. Muzyczna narracja - od spokojnych akordów do intensywnych solówek - oddaje dramatyzm sytuacji, czyniąc "One" jednym z najbardziej poruszających utworów zespołu.

1. Master of Puppets

Najważniejszy i najbardziej ikoniczny kawałek Metalliki, tytułowy utwór z albumu z 1986 roku. Przedstawia temat manipulacji i uzależnienia, a jego potężne riffy i skomplikowana struktura muzyczna stały się symbolem thrash metalu. "Master of Puppets" to ponadczasowy hymn, który ugruntował pozycję zespołu w historii muzyki.

Pomimo braku "Enter Sandman" i "Nothing Else Matters" - jednych z najbardziej rozpoznawalnych hitów zespołu - ten ranking ukazuje wielowymiarowość i różnorodność twórczości Metalliki. Od brutalnej agresji po emocjonalne ballady, Metallica potrafiła zdefiniować na nowo metalową scenę i pozostawić po sobie dziedzictwo, które inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy.