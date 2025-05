Do jego utworów tańczyła cała Polska. Krzysztof Cugowski ma powód do świętowania

Powrót Cugowskiego do zespołu nastąpił w połowie lat 80. i choć towarzyszyły mu medialne spekulacje, jakoby wygryzł poprzednika, sam zainteresowany stanowczo je dementował. Wspominał również, że nagrana z Andrzejczakiem płyta "Plastykowe serce" nigdy nie ujrzała światła dziennego, choć jej fragmenty miały szansę trafić do fanów.

Lata 80. to trudny czas dla zespołu - członkowie Budki Suflera rezydowali głównie w Stanach Zjednoczonych, próbując zarobić na życie z dala od sceny. Do Polski powrócili dopiero w 1992 roku, nagrywając album "Cisza". Prawdziwy renesans popularności przyszedł jednak siedem lat później wraz z płytą "Nic nie boli tak jak życie", która okazała się gigantycznym sukcesem.

Artysta jednak nie zrezygnował z występów. W 2015 roku wspólnie z synami, Piotrem i Wojciechem (z zespołu Bracia), zaśpiewał kultowy utwór "I Want To Know What Love Is" podczas jubileuszowej gali RMF FM. Ich rodzinny projekt - Cugowscy - zaowocował dwoma albumami: "Zaklęty krąg" i "Ostatni raz".