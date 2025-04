"Choć poruszają się po różnych ścieżkach ekstremy, to łączy je zamiłowanie do zarówno gęstych partii, jak i na wskroś klimatycznych momentów - amerykańskie zespoły Wayfarer oraz Inter Arma wystąpią latem na wspólnych koncertach w Polsce" - zapowiadają organizatorzy.

"Potężne riffy mieszają się na nim z posępnymi, przepełnionymi wrażliwością melodiami, co w połączeniu z dusznym, zabrudzonym kurzem, krwią i prochem strzelniczym klimatem składa się na unikalny styl zespołu. Jeśli upadek amerykańskiego snu mógłby mieć jakąś ścieżkę dźwiękową, to twórczość Wayfarer idealnie by do tego pasowała" - czytamy.