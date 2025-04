Legenda death metalu zagra w Polsce. "Zawsze emanowali brutalnością"

"Kiedy mówi się o holenderskim death metalu, to wśród jego najważniejszych przedstawicieli zawsze wymienia się Sinister. Powstała w 1988 roku grupa w historii śmierć metalu zapisała się wydając w pierwszej połowie lat 90. pod egidą Nuclear Blast Records takie albumy jak 'Cross The Styx' , 'Diabolical Summoning' oraz 'Hate' . Liczne przetasowania w składzie nie wpłynęły na siłę twórczości Holendrów, która zawsze emanowała brutalnością. Przekonacie się o tym słuchając ostatniego jak na ten moment w ich dyskografii krążka 'Deformation Of The Holy Realm' , który ukazał się w 2020 roku nakładem niemieckiej Massacre Records" - przypominają organizatorzy polskiego koncertu Sinister, który na przełomie lat 80. i 90. budował zręby uznanej niderlandzkiej sceny deathmetalowej wraz z m.in. Pestilence, Asphyx, Gorefest i Thanatos .

"Pessimist to jedna z pierwszych deathmetalowych kapel, które wypluło miasto Baltimore w stanie Maryland. Na swoją renomę zapracowali brutalnym i technicznych black / death metalem, w którym wyczuć można sporo oldskulowych, thrashowych naleciałości. Dowodzona przez Kelly’ego McLauchlina (który może pochwalić się również występami w takich składach jak Possessed, Angelcorpse, Hirax czy Unholy Ghost ) formacja ma na swoim koncie trzy duże albumy, a obecnie pracuje nad kolejnym w swojej dyskografii ciosem - 'Keys To The Underworld' ” - czytamy na stronie WiniaryBookings.

"Holenderski Graceless został powołany do życia w 2016 roku, a już rok później kwartet zadebiutował płytą 'Shadowlands'. Ich muzyka to death / doomowy walec, co zaprezentowali jeszcze na krążkach 'Where Vultures Know Your Name' (2020 r.) oraz 'Chants Of Purgatory' (2022 r.). 30 maja tego roku, nakładem Listenable Records, światło dzienne ujrzy ich nowy materiał - 'Icons Of Ruins'” - dodano.