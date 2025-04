Arcydzieła Genesis na żywo w Polsce. Gdzie zagra The Watch?

W pierwszej połowie maja na pięć koncertów do Polski przyjedzie The Watch - włoski zespół, który specjalizuje się w odtwarzaniu na żywo twórczości Genesis z okresu, gdy głównym wokalistą był Peter Gabriel. Tym razem grupa skupi się na materiale z płyt "Foxtrot" i "Selling England by the Pound" z lat 1972-1973.