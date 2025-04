Daria ze Śląska (a właściwie Daria Ryczek-Zając), wywołała spore poruszenie na scenie alternatywnej za sprawą utworów "Falstart albo faul" oraz "Dziewczyna z tatuażem". Wcześniej wokalistka współtworzyła duet The Party Is Over, który pojawił się w dziesiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Z kolei z projektem L.U znalazła się w gronie finalistów konkursu Skoda Auto Muzyka.

- Moją intencją nie było nigdy ratowanie świata. Chciałam po prostu pisać o tym, co mi się przydarzyło. Dla niektórych osób te piosenki stają się ważne. Są przyczynkiem do zmian w życiu. Jeśli istnieje jakaś miara sukcesu piosenki, to właśnie jest to - opowiadała Daria ze Śląska w rozmowie z Interią.

Daria ze Śląska zaczyna nowy etap

Debiutancki album "Tu była" (2023) przyniósł jej dwa Fryderyki. Dzięki "Na południu bez zmian" (2024) otrzymała kolejną statuetkę. Teraz laureatka Nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego z 2023 r. rozpoczyna nowy rozdział.

Singel "Trudno jest być sobą" to efekt współpracy Darii z lessmanem. Kilka dni po premierze utworu światło dzienne ujrzał ilustrujący go teledysk. Piosenkarka miała duży wpływ na jego realizację, debiutując przy tym jako scenarzystka i reżyserka.

"Pomysł do obrazka przyszedł do mnie kilka miesięcy temu, kiedy to podczas researchu natrafiłam na materiał z jakiegoś starego talent show. Występujący mieli czasami naprawdę dziwne pasje, ale nic ich nie zatrzymywało, dawali najlepsze show, jakie potrafili - widać było, że to kochają. Jakoś wydało mi się to urocze. Dlatego postanowiłam wzmocnić te wrażenie i napisać scenariusz o dorastającym chłopaku, który pewnego dnia postanawia podzielić się przed kolegami z klasy swoją pasją jaką jest hobby horsing" - przekazała w komunikacie 34-latka.

Całość tworzy opowieść o wątpliwościach, strachu, a ostatecznie o zaufaniu do samego siebie. By opowiedzieć tę historię tak, jak czuje, Daria podjęła się nie tylko napisania scenariusza, ale też została "reżyserką kreatywną". Za reżyserię klipu odpowiadają też Michał Bączyński i Piotr Pelo Gołdych.

