Joanna Lazer szerzej znana jako Ruda z Red Lips swoją przygodę z muzyką zaczęła, gdy miała zaledwie 7 lat. Przełomowym momentem w jej karierze było założenie zespołu Red Lips, który w 2011 roku pojawił się w pierwszej edycji "Must Be The Music". Grupa dotarła do półfinału, co pozwoliło im pokazać się szerszej publiczności. Obecnie Joana Lazer przedstawia nagrania zza kulis popularnego talent show Polsatu.