To będzie kolejny koncert TVP, w którym Telewizja Polska z zaproszonymi artystami odda hołd legendom rodzimej sceny. Pod koniec marca mogliśmy zobaczyć koncert "Falowanie i spadanie" poświęcony pamięci Kory, z kolei na początku czerwca stacja wyemituje wydarzenie dedykowane zespołowi 2 plus 1 - "Wyspa dzieci, czyli muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1".