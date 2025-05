Za nami pierwszy z półfinałów 69. Konkursu Piosenki Eurowizji . We wtorkowy wieczór Justyna Steczkowska , będąca polską reprezentantką, zawalczyła o awans do wielkiego finału międzynarodowej rywalizacji. Spektakularna piosenka "Gaja" i widowiskowe show, pełne efektów specjalnych, skomplikowanych kroków tanecznych i ryzykownych akrobacji, wyraźnie zachwyciły publiczność. Po zliczeniu głosów widzów okazało się, że Polce udało się przejść do kolejnego etapu.

Jednym z najważniejszych elementów występu Islandczyków była widowiskowa choreografia. Co ciekawe, wśród tancerzy, którzy towarzyszyli muzykom na scenie, znalazła się Polka - Ola Getka-Zimoch - która od lat mieszka w Reykjaviku. Specjalizuje się w hip-hopie, house i waackingu, a na co dzień pracuje jako choreografka i instruktorka tańca. Jej obecność na eurowizyjnej scenie to symbol rosnącej obecności Polaków w międzynarodowych projektach artystycznych.

"Ta Islandia to żart", "Islandia ma refren niczym 'Cztery osiemnastki'", "Islandia wygląda jak dwa Skolimy", "To takie disco polo", "Czy tylko mi Islandia nie siadła?", "Trochę przypomina stare wakacyjne hity", "Czuję się tak przebodźcowany, że nie wiem, co powiedzieć. Wokali praktycznie nie ma, tylko darcie do mikrofonu", "Jestem zniesmaczony", "Nie no, Islandio, z czym do ludzi? Just 5 jest tylko jedno" - pisali użytkownicy portalu X, komentujący półfinał.