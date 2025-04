"Paul napisał do tego tekst po angielsku i mieliśmy w Stanach zakładać kapelę. Mieliśmy już wszystko ustalone. Jednak nie zdecydowałem się na pozostanie w Ameryce na stałe. Wróciłem do Polski i na kasecie magnetofonowej nagrałem nowe kompozycje" - mówił Borysewicz w rozmowie z "Wirtualną Polską" .

"Jak dawałem Jackowi utwory, kompozycje do napisania na nową płytę, to Jacek któregoś dnia zadzwonił i mówi: 'Jan, znalazłem na kasecie taki utwór jakiegoś amerykańskiego wokalisty. Ja chyba sobie sam napiszę tekst i wezmę na swoją płytę ten utwór'. Ja mówię: 'okej, w porządku'" - mówił gitarzysta w wywiadzie dla Radiowej Trójk i .

Finalnie kompozycja z tekstem Skubikowskiego wylądowała na płycieLady Pank z 1991 roku, która również otrzymała tytuł "Zawsze tam, gdzie ty" . Kawek niemal natychmiastowo zdominował polskie listy przebojów i do dziś regularnie usłyszeć możemy go m.in w Trójce.

Teledysk do przeboju nagrany został w Chicago. Borysewicz w jednej z rozmów zdradził, że wciąż posiada oryginalne nagranie z wokale Bodgera, ale jest ono na starej kasecie i z obawy o uszkodzenie, nie zostało jeszcze opublikowane: "Boję się ją włożyć do magnetofonu, bo mam stary kaseciak. Chcę ją dać do firmy, która zgra nagrania na płytę CD. Chciałbym to pokazać fanom, bo jest to świetnie zaśpiewane".