Pierwszy dysk tego zestawu przynosi podstawową wersję "Moonshine", przygotowaną w oparciu o oryginalny mastering płyty z 1994 r. Dysk drugi zawiera wszystkie piosenki w wersjach jakie zostały zarejestrowane, przed poddaniem masteringu i przed połączeniem ich w jedną całość. Na tym dysku znalazł się także utwór "Almost There" , który choć został zarejestrowany podczas sesji albumu, ostatecznie na niego nie trafił.

Dysk trzeci to kompletny album w wersji demo. W wersji roboczej grupa nie zarejestrowała utworu tytułowego, zaś w jego miejsce, w repertuarze płyty, znajdował się - nigdy nie nagrany w wersji finalnej - utwór "Winner Takes It All". Ostatni dysk przynosi z kolei wersje alternatywne i utwory, które były swoistą drogą do powstania albumu.